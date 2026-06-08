81-летняя женщина погибла во время пожара в Псковской области

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Восемь пожаров произошло в Псковской области за минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Среди пожаров – семь техногенных и один ландшафтный.

В субботу, 6 июня, в СНТ Пристань-1 Псковского округа сгорел сарай, также огнем была повреждена стена жилого дома и кровля. Предварительная причина возгорания – поджог.

В этот же день в Пыталово выгорела изнутри по всей площади баня. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Спасен жилой дом.

В деревне Яшково Пыталовского округа сгорел нежилой дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В Пустошке, в переулке Березовом, было повреждено огнем бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В Дно, на улице Социалистической, жилой дом и сарай выгорели изнутри по всей площади. В результате пожара есть пострадавший – он был доставлен в медицинское учреждение. В ходе ликвидации возгорания специалистами были спасены собака и хозяйственная постройка. Причина пожара на данный момент устанавливается.

В воскресенье, 7 июня, в деревне Борки Великолукского округа горел жилой дом. В результате пожара погибла женщина 1945 года рождения. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

В деревне Ершово Псковского округа сгорел трактор Кировец К 701 1991 года выпуска. Возможная причина – нарушение правил управления и эксплуатации транспортного средства.