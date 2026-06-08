Сильная магнитная буря может накрыть Псковскую область

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сегодня, 8 июня, Землю может накрыть сильная магнитная буря.

Вероятность ее возникновения ученые оценивают в 96%.

«Основным аргументом для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который сейчас с расстояния около 100 миллионов километров смотрит сбоку на Землю и Солнце и накануне прислал снимки, согласно которым с этого ракурса видно, что облако плазмы направлено точно на Землю. Также работающие около Земли коронографы выдали информацию о событии типа "гало" – так классифицируются выбросы, направленные к Земле», — отметили специалисты.

Магнитные бури могут сказываться на ухудшении самочувствия метеозависимых людей. Они могут испытывать слабость, головные боли и симптомы утомления.