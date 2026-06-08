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НовостиОбщество8 июня 2026 11:31

Сильные ливни накроют Псковскую область

Псковскую область накроют ливни
Источник:kp.ru
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По данным Псковского ЦГМС, в период времени с 17 до 20 часов в понедельник, 8 июня, в Псковской области ожидаются ливни.

Кроме того, такая погода сохранится и в течение ночи на вторник, 9 июня.

В этой связи специалисты ГУ МЧС России по Псковской области напоминают: не находитесь поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрывайтесь под деревьями, будьте внимательны и осторожны при движении на автотранспорте, паркуйте машину подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередач.