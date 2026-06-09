ПМЭФ-2026: «Титан-Полимер» и КБГУ подписали соглашение о внедрении отечественных разработок в производство ПЭТФ

Фото: пресс-служба «Псковский завод «Титан-Полимер»

В рамках Петербургского международного экономического форума завод «Титан-Полимер» и Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова подписали соглашение, направленное на дальнейшее развитие сотрудничества в области технологий производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Соглашение стало очередным этапом взаимодействия предприятия и университета в рамках реализации комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла по созданию экологически безопасной технологии производства полиэтилентерефталата для пищевой, медицинской и электротехнической промышленности.

В основе сотрудничества заложены разработанные учеными КБГУ технологические решения для производства ПЭТФ. Подписанное соглашение открывает новые возможности для их практического применения и дальнейшего развития этого направления в промышленном масштабе.

Для завода «Титан-Полимер» развитие технологий производства ПЭТФ имеет стратегическое значение в рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта. Компания планирует создание производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) мощностью 140 тыс. тонн и 80 тыс. тонн в год соответственно. Новые мощности позволят обеспечить российских производителей современным сырьем для выпуска упаковки, инженерных пластиков, композиционных материалов и другой продукции высоких переделов.

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Сегодня лидерство в отрасли определяется не только производственными мощностями, но и наличием собственных технологий. Поэтому особую ценность представляет сотрудничество науки и промышленности, позволяющее ускорять внедрение разработок в реальный сектор экономики. Для нас взаимодействие с Кабардино-Балкарским государственным университетом – это возможность использовать потенциал российских научных школ для решения прикладных производственных задач и повышения эффективности проектов в области ПЭТФ и продуктов его переработки».

Юрий Альтудов, исполняющий обязанности ректора Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова:

«Реализация стратегических проектов «Приоритета-2030» требует от университета лидерства в сфере трансфера технологий. Для нас союз с ГК «Титан» – это возможность синхронизировать науку в университете с реальными практическими запросами индустрии, в кратчайшие сроки переводить лабораторные наукоемкие решения в конкретную промышленную продукцию, готовить инженерные кадры, адаптированные для решения масштабных задач нацпроекта «Новые материалы и химия». Надеюсь, что и дальнейшем потенциал нашей полимерной школы станет стратегическим дополнением к возможностям предприятия, обеспечивая синергию науки и производства для достижения технологического лидерства нашей страны».

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