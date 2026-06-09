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НовостиОбщество9 июня 2026 6:40

Вслед за грибами пошла земляника – леса не перестают радовать жителей Псковской области

В псковских лесах появилась земляника
Источник:kp.ru
Фото: Людмила Иванова

Фото: Людмила Иванова

Любительница тихой охоты из Новоржевского района Людмила Иванова поделилась с подписчиками группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте» фото своей очередной удачи – на сей раз женщине удалось найти в лесу спелую землянику и молодые лисички.

Раньше псковичка уже делилась фото найденных в лесу боровиков.

Другие подписчики группы также отмечают, что начало этого лета действительно оказалось невероятно щедрым к любителям даров леса – сезон грибов и ягод начался в этом году очень рано.