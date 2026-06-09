Юные художники из Пскова вошли в число призеров Международного конкурса комиксов

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В рамках 12-го Книжного фестиваля в Москве прошло награждение финалистов и призеров международной детско-юношеской премии «Юный комиксист», сообщает пресс-служб администрации Пскова.

Среди награжденных – ученики псковского Дома детского творчества Федор Михайлов и Алиса Мазур. Ребята приняли участие в конкурсе с комиксами «Деревенские иностранцы» и «Чернобыль: экологические проблемы»

«Комиксы с их иллюстрациями были изданы и разосланы по библиотекам нашей страны. Работу Федора отметили дипломом финалиста, а члены жюри положительно оценили сохранение псковского диалекта в его работе. Алиса была удостоена дипломом Лауреата III степени в номинации "Экология и охрана природы"», — рассказали в городской администрации.