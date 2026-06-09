Два вражеских беспилотника уничтожено в небе над Псковской областью

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За прошедшие сутки в Псковской области было уничтожено два вражеских беспилотника. Оперативными службами организован поиск и нейтрализация нарезывавшихся элементов боевых частей БПЛА, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

Михаил Ведерников напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно.

«Если вы стали свидетелем падения БПЛА: незамедлительно сообщите по тел. 112

Или 8(8112)72-52-00, проинформируйте любого известного вам представителя органов власти, безопасности или АНО «Дружина», до прибытия представителей оперативных служб организуйте дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости). Своевременное обнаружение обломков БПЛА крайне важно для специальных служб!», — отметил губернатор.