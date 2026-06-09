В Пскове продолжается ремонт дорог во дворах и проездах картами

Фото: канал Бориса Елкина в MAX

Глава Пскова Борис Елкин рассказал в своем канале в MAX о ходе ремонта дворовых территорий и проездов картами.

На данный момент уже завершены ремонтные работы по следующим адресам: проезд с улицы Западной между домами № 3 и № 5, проезд (частично) между рынком «Нива» и домами № 45а и № 51 по улице Коммунальной, выезд с улицы Коммунальной в торце дома № 81, улица Новосёлов, у дома № 7, Сиреневый бульвар, возле домов №№ 1, 1а, 3, 7 и 9, Рижский проспект, у домов № 55 и № 57 (проезды и въезд во двор).

«Сегодня работа кипит на улице Рокоссовского – у домов № 36а, 38а и 40. На очереди выезд с улицы Яна Фабрициуса к домам № 2а и № 2/17. Кроме того, в план работ добавлены ямы напротив дома № 43 на улице Труда. Работаем над тем, чтобы дороги во дворах и проездах стали ровнее и безопаснее для вас и ваших автомобилей», — подытожил Борис Елкин.