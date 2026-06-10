О погоде на трехдневные выходные рассказала начальник Псковского гидрометцентра

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Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с ПАИ рассказала, какая погода ждет псковичей на выходных с 12 по 14 июня.

«Мы прогнозируем погоду с кратковременными дождями. 12 и 13 июня особенно, а 14 июня вероятность дождей уменьшается», — обратила внимание специалист.

Она добавила, что первые два выходных будут достаточно прохладными – +16…+21, +17...+22 градуса.

В воскресенье, 14 июня, температура воздуха может повыситься до +18...+23, +19...+24 градусов. Ночные температуры будут относительно теплыми – около +10 градусов.

«Помним, что это еще только первая половина июня, для нее характерна нежаркая погода, поэтому в целом все пока идет по климатической норме», — подвела итог Тала Нещадимова.