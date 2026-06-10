Ремонт улицы Советской начался в Пскове

Фото: канал Бориса Елкина в MAX

В среду, 10 июня, в Пскове начался ремонт улицы Советской. Работы будут проходить поэтапно, участками, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в MAX.

«Первый этап – ремонт отрезка от площади Победы до улицы Некрасова. В связи с этим с 11 июня на данном участке будет введено одностороннее движение в направлении от площади Победы к улице Некрасова. Прошу водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам – все эти меры необходимы, чтобы привести дорогу в порядок, — добавил глава города.

В рамках ремонта на улице Советской заменят дорожное покрытие, обустроят тротуары и зеленые зоны, обновят освещение в местах пешеходных переходов.