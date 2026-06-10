В Псковской области в фотоловушку попал марал

Фото: Гарри Невельский

Блогер и путешественник Гарри Невельский выложил в своих соцсетях частичный снимок животного и предложил своим подписчикам угадать, что за загадочное существо попалось в объектив фотоловушки.

Многие из читателей предположили, что на фото – зубр. Однако в реальности оказалось, что в фотоловушку псковича попался редкий для Псковской области олень – марал.

«На фото марал. Большинство из вас ответило что это зубр. Увы, но, возможно, когда-нибудь повезет с ними тоже. И лишь пара человек признало оленя. Ранее, пару лет назад, я уже выкладывал оленя, но там был совсем другой вид, больше напоминающий северного оленя, если кто помнит. Откуда тут такие редкие виды? Наверняка из охотхозяйств. А вообще в Куньинском районе есть целая ферма по их разведению. Но не для выпуска в дикую природу», — поделился блогер.