На сегодняшний день в Псковской области свыше 9 000 многодетных семей

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В реестре многодетных семей Псковской области значится более девяти тысяч семей. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила министр социальной защиты региона Ольга Евстигнеева.

Меры социальной поддержки получают более 3 100 тысячи семей.

«Большое количество семей у нас выпадает из предоставления мер социальной поддержки. Для того чтобы обеспечивать мерами социальной поддержки все семьи, необходимо где-то около одного миллиарда рублей <...> Мы для себя эту задачу держим на карандаше», — рассказала Ольга Евстигнеева.

Напомним, многодетной считается семья, имеющая трех и более детей, которые совместно проживают с родителями или одним из родителей. Меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он обучается по очной форме – до 23 лет. В Псковской области количество многодетных семей за последние годы выросло.