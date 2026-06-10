Многодетные малоимущие семьи Псковской области смогут получать компенсацию за ЖКУ онлайн

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Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных малоимущих семей в Псковской области можно будет получать электронно, через «Госуслуги». Об этом сообщила заместитель начальника отдела соцвыплат, льгот, субсидий министерства социальной защиты Псковской области Ирина Левина, передает ПАИ.

В данный момент выплату можно оформить через МФЦ или в органах социальной защиты населения.

«Ведется работа по выводу ее на «Госуслуги», чтобы семья, не выходя из дома, могла подать на эту меру поддержки», — рассказала министр.

Ольга Евстигнеева добавила, что ведомство активно развивается в направлении цифровизации услуг.

«Очень хочется, чтобы наши многодетные семьи, да и вообще все граждане, которые получают какие-либо меры поддержки, пользовались электронными сервисами, не выходя никуда и не прикладывая больших усилий, просто могли подать заявление через «Госуслуги», — обратила внимание она.