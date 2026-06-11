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В этом году выпускные в школах Пскова пройдут 27 июня. Об этом рассказал начальник управления образования администрации Пскова Максим Алганов в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Этот день рекомендован Минпросвещения. У нас прорабатываются активности для выпускников: мероприятие по чествованию медалистов, плюс будут работать локации в рамках Дня молодежи для выпускников», — обратил внимание он.

Максим Алганов отметил, что псковские школьники начинают подготовку к поступлению в вузы сразу после выпускного.

«Это касается тех университетов, где есть дополнительные испытания», — уточнил Максим Алганов.