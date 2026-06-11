В рамках нацпроекта в Писковичах модернизируют сети холодного водоснабжения

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В Писковичах продолжаются работы по модернизации сетей холодного водоснабжения. Об этом рассказала глава Псковского округа Наталья Федорова в своих соцсетях.

«Подрядчик держит темп выполнения работ, общий объем которых приближается к 70%. От недели к неделе видим продвижение по проекту: в настоящее время проложены свыше 360 погонных метров трубопроводов, смонтированы несколько колодцев, продолжается установка задвижек», — рассказала она.

Добавим, что работы проводятся в рамках проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из федерального бюджета на эти цели выделено около 44 миллионов рублей.