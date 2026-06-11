В Псковской области стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Истоки.Школа»

Фото: Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области

На базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря открылся четвертый сезон проекта «Истоки.Школа», передает пресс-служба Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Участниками стали 120 человек из десятков регионов России: мастера народных промыслов, творческие коллективы, представители коренных малочисленных народов, специалисты по сохранению культурного наследия, жители малых городов, представители разных конфессий. Первый тематический заезд – «Единство» – посвящен Году единства народов России.

«В Печоры приехали специалисты по сохранению культурного наследия, жители малых городов, представители разных конфессий и коренных малочисленных этносов. Они познакомятся с уникальным достоянием нашей страны и пройдут обучение под кураторством экспертов», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В программе заезда ремесленные мастер-классы, флагманский литературно-патриотический проект «Русские чтения» – «История России – история Побед», мотивационная встреча с параальпинистом Рустамом Набиевым, спортивные турниры, Фестиваль ко Дню России и многое другое.