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НовостиОбщество11 июня 2026 11:23

Жители Псковского района отправили подарки бойцам СВО в преддверии Дня России

В преддверии Дня России жители Псковского района отправили подарки бойцам СВО
Источник:kp.ru
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Подарки ко Дню России для бойцов спецоперации отправились на передовую от жителей Псковского округа. Об этом рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в своих соцсетях.

«В погрузке, а до этого в сортировке и сборе принимали участие волонтеры муниципального Центра добровольчества, а также – «серебряные волонтеры», без которых эту нужную работу уже нельзя представить. В составе груза 35 маскировочных сетей, сплетенных заботливыми руками жителей практически всех теротделов округа», — рассказала Наталья Федорова.

Также среди подарков чай, кофе, открытки, сделанные детьми, и многое другое.