Легендарный лыжный тренер Александр Грушин встретился с воспитанниками спортивной школы из Псковской области

Фото: группа «ДЮСШ г.Печоры» в соцсети «ВКонтакте»

В Печорской детско-юношеской спортивной школе состоялась встреча учащихся с легендарным лыжным тренером, а ныне руководителем Отдела образовательных программ Инновационного центра Олимпийского комитета России Александром Грушиным, говорится в соцсетях школы.

Александр Грушин – один из самых известных отечественных специалистов в лыжных гонках, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер СССР и России. Он воспитал 15 олимпийских чемпионов и 24 чемпиона мира, на протяжении почти двух десятков лет возглавлял сначала женскую, а потом мужскую национальные команды.

«Александр Алексеевич более 30 лет назад уже посещал воспитанников нашей школы. <…>. Это была незабываемая встреча и возможность пообщаться с представителями сборной команды нашей страны – лучшими лыжниками того времени. Александр Алексеевич подарил нам тогда незабываемую радость общения с легендарными людьми, рассказал о том, что труд спортсмена и его путь в спорте определяется не только физической подготовкой, но морально-волевыми качествами и многими другими обстоятельствами. Приятно видеть, что на сегодняшний день Александр Алексеевич продолжает передавать свой опыт и знания!», — отметили в школе.