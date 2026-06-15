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НовостиОбщество15 июня 2026 6:35

Переменчивая погода ждет жителей Псковской области на этой неделе

На этой неделе жителей Псковской области ждет переменчивая погода
Источник:kp.ru
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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», погодой на Северо-Западе, включая Псковскую область, на этой неделе будет управлять атлантический циклон, поэтому здесь не обойдется без дождей, местами с грозами и порывистым ветром. В такой ситуации воздух будет остывать.

В Пскове начало недели будет прохладным. Днем воздух в городе не прогреется выше отметки в +18 градусов. Но, начиная с четверга, 18 июня, начнет теплеть. Вторая половина недели обещает псковичам от +21 до +24 градусов тепла.

Кроме того, синоптики обещают дожди.