Переменчивая погода ждет жителей Псковской области на этой неделе

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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», погодой на Северо-Западе, включая Псковскую область, на этой неделе будет управлять атлантический циклон, поэтому здесь не обойдется без дождей, местами с грозами и порывистым ветром. В такой ситуации воздух будет остывать.

В Пскове начало недели будет прохладным. Днем воздух в городе не прогреется выше отметки в +18 градусов. Но, начиная с четверга, 18 июня, начнет теплеть. Вторая половина недели обещает псковичам от +21 до +24 градусов тепла.

Кроме того, синоптики обещают дожди.