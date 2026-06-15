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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:33

В Псковской области во время купания утонула женщина

Женщина утонула во время купания в Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В акватории Жижицкого озера в деревне Подозерье Куньинского района было обнаружено тело женщины с признаками утопления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

По информации следствия, накануне женщина приехала на отдых к водоему и отправилась купаться.

«Тело пострадавшей с признаками утопления было обнаружено в акватории озера с признаками утопления. В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками следственного управления, следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено», — отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.