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НовостиОбщество15 июня 2026 9:19

Жителей Пскова приглашают присоединиться к «Минуте молчания»

Присоединиться к «Минуте молчания» смогут жители Пскова
Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В День памяти и скорби, 22 июня, жители Пскова смогут присоединиться к Всероссийской акции «Минута молчания». Об этом сообщает пресс-служба Псковской городской Думы.

Всероссийская минута молчания будет объявлена по всей стране в 12:15. Акция ежегодно проводится в День памяти и скорби – дату начала Великой Отечественной войны.

Организаторы призывают псковичей в назначенное время прервать свои дела и присоединиться к общенациональной акции памяти, где бы они ни находились: дома, на работе или на улице. «Минута молчания» направлена на сохранение памяти о событиях военных лет, подвиге поколения победителей, а также на напоминание о цене мира и важности исторической памяти для будущих поколений.