Боксер из Псковской области Мухаммад Шехов может сразиться с абсолютным чемпионом мира Наоей Иноуэ

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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал перспективы поединка между великолуским боксером Мухаммадом Шеховым и абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ. Об этом сообщается в официальной группе Мухаммада Шехова в соцсети «ВКонтакте».

По словам Титова, Шехов, являясь официальным претендентом по линии WBA, имеет все шансы встретиться с японским чемпионом.

«Мухаммад Шехов занял первую строчку в рейтинге WBA, и теперь он будет ждать своей очереди на бой с Наоей Иноуэ. Если WBA будет первой организацией, которая назначит обязательную защиту, то Шехов получит свой шанс», — приводит слова Титова «Интерфакс».

Однако промоутер не исключает, что Иноуэ может выбрать более привлекательные для себя поединки.

«Иноуэ может отказаться от титула, если бои с официальными претендентами перестанут его интересовать. Он уже достиг всего, чего хотел, и может сосредоточиться на более крупных поединках, а не на защите поясов. Возможно, он поднимется в другую весовую категорию или проведет реванш с Накатани. Эти решения, скорее всего, не будут связаны с наличием титулов», — пояснил Титов.

В случае, если Иноуэ решит освободить свой пояс, это, по мнению Титова, лишь увеличит шансы Шехова на чемпионский бой. «Если Иноуэ откажется от пояса, это будет даже интереснее для нас. Тогда Шехов сможет сразиться за него с любым соперником», — отметил глава RCC Boxing Promotions.