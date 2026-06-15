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НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:30

В Псковской области гость в ходе конфликта забил хозяина дома металлической тростью

Гость убил хозяина дома в Великих Луках
Источник:kp.ru
Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы Великих Лук поступило сообщение о том, что в одном из домов было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 9 июня в вечернее время к пострадавшему пришел в гости его знакомый, с которым у него возник конфликт. В ходе ссоры гость нанес хозяину дома несколько ударов металлической тростью по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.