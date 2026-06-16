В Пскове ограничат и перекроют движение на нескольких улицах

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С 18 по 30 июня, на отрезке проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 17, а также в районе пересечения с улицей 23 июля, будет действовать однополосное движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Кроме того, до 15 июля будет перекрыт для движения участок Ипподромной в районе дома №36 на улице Кузнецкой. В качестве объездов доступны улицы Ипподромная и Кузнецкая.

«Меры введены в связи с реконструкцией теплотрассы с увеличением пропускной способности от ТК9-7-1-7 до ТК9-7-3-41 по улице Индустриальной», — отметили в городской администрации.