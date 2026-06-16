Возбудители опасных болезней выявили у клещей в Псковской области

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С 8 по 14 июня специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы провели анализ 124 клещей, это на 17 клешей больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба больницы.

В Пскове было исследовано 108 клещей. Из них 31 был инфицирован возбудителем боррелиоза, два – эрлихиоза, и один – анаплазмоза.

В Великих Луках было изучено 16 клещей. Ни один из них не содержал вирус клещевого энцефалита, однако три клеща являлись переносчиками боррелиоза. Общий уровень инфицированности клещей в текущем году составляет 31,8%, что на 0,5% ниже, чем в 2025 году.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью в связи с укусами клещей в Псковской области обратились 955 человек, среди которых 244 ребенка. Наибольшее количество нападений было зафиксировано на прилегающих к жилым домам территориях, в сельской местности, на дачных участках и в лесных массивах.