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НовостиОбщество16 июня 2026 9:57

Подосиновики выросли в лесах Псковской области

В лесах Псковской области выросли подосиновики
Источник:kp.ru
Фото: Илья Истомин, Наталия Галицына

Фото: Илья Истомин, Наталия Галицына

Июнь продолжает радовать любителей тихой охоты. Уже с конца мая псковичи начали находить в лесах первые грибы – лисички и боровики. А теперь наступил черед подосиновиков.

Например, фото своего улова с подписчиками группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте» поделился Иван Истомин. Мужчине удалось найти в лесу первые подосиновики. Помимо подосиновиков, он обнаружил и лисички.

Кроме того, радуют жителей Псковской области и ягоды – в лесу можно смело собирать землянику, она уже поспела.