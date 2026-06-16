Подосиновики выросли в лесах Псковской области

Фото: Илья Истомин, Наталия Галицына

Июнь продолжает радовать любителей тихой охоты. Уже с конца мая псковичи начали находить в лесах первые грибы – лисички и боровики. А теперь наступил черед подосиновиков.

Например, фото своего улова с подписчиками группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте» поделился Иван Истомин. Мужчине удалось найти в лесу первые подосиновики. Помимо подосиновиков, он обнаружил и лисички.

Кроме того, радуют жителей Псковской области и ягоды – в лесу можно смело собирать землянику, она уже поспела.