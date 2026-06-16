Псковские ветераны СВО примут участие в Чемпионате по профессиональному мастерству в Казани

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Представители Псковской области примут участие в Чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Чемпионат пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. В команду Псковской области вошли пять псковичей – участников СВО. Илья Шубин выступит в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре», Сергей Иванов – «Сварочные технологии», Николай Чеботарь – «Оператор беспилотного летательного аппарата», Андрей Лосяков – «Инструктор по оказанию первой помощи» и Иван Портнов – «Мебельщик».

Соревнования запланированы по 21 основной компетенции, также будут представлены семь демонстрационных компетенций. Кроме соревнований в программу чемпионата включены мероприятия деловой, профориентационной, выставочной, культурной, спортивной программ. По предварительным данным в испытаниях примут участие около 600 человек.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».