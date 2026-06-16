Женщина погибла в ДТП с пьяным водителем в Псковской области

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У деревни Залазы Струго-Красненского района водитель автомобиля ВАЗ-21074 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением женщины 1989 года рождения. Об этом сообщает «Псковская сводка».

В результате ДТП пассажирка ВАЗ-21074 1971 года рождения погибла на месте.

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Кроме того, пострадали: пассажирка Daewoo Matiz – девочка 2011 года рождения, водитель ВАЗ-21074 1980 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.