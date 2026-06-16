Экстремалы из Псковской области покорили реку Хуанхэ в Китае

Фото: соцсети Марка Мордовцева

Представители Федерации зимнего плавания Псковской области совершили заплыв по реке Хуанхэ. Об этом в своих соцсетях рассказал известный псковский пловец Марк Мордовцев.

В Китае должны были состояться международные экстремальные соревнования по плаванию с участием сильнейших спортсменов мира, однако из неблагоприятных погодных условий заплыв был отменен.

«Несмотря на это, представители Федерации зимнего плавания Псковской области воспользовались возможностью выйти на воду и совершили заплыв в легендарной реке Хуанхэ. Далее мы продолжаем спортивное путешествие и направляемся в Пекин, где планируем искать международные соревнования, спортивные мероприятия и возможности для участия, а также наладить контакты с местным спортивным сообществом», — рассказали псковичи.