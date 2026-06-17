Псковская область признана одним из лидеров по сохранению культурного наследия

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Опыт Псковской области в части сохранения и реставрации объектов культурного наследия отмечен на всероссийском уровне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На IX фестивале «Архитектурное наследие-2026» в Ростове-на-Дону Псковская область завоевала сразу несколько престижных наград.

Золотой диплом получен в номинации «Научная реставрация культовой архитектуры» за проект «Церковь Николы со Усохи: восемь десятилетий реставрации». Автор работы: Министерство культурного наследия Псковской области.

Серебряный диплом вручен в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего историко-культурного туризма» за инициативу «Голоса усадьбы». Автор – фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово».

«Также отмечен дипломом участника проект по возрождению Манежа усадьбы Строгановых – памятника коннозаводской архитектуры конца XIX века», — отметили в региональном правительстве.