Психолог рассказала, по каким причинам женщины в Псковской области чаще всего отказываются от детей

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Психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева Псковички рассказала, что самой часто причиной отказа от детей являются врожденные пороки развития.

«0,09% составляет процент отказа от новорожденных в Псковской области. Чаще всего это связано с врожденными пороками развития ребенка. Второй вариант – женщины определяются с отказом еще во время беременности. Зачастую они не стоят на учете по беременности и нередко скрывают сам факт беременности», — цитирует слова специалиста ПАИ.

Недавно в стенах Псковского перинатального центра был случай, когда молодая девушка родила ребенка, но ей некуда было идти.

«Мы обратились в деревню-SOS, где ее взяли под крыло. Но одной такой деревни на регион мало. Кризисных центров, куда может пойти мама с ребенком в сложной ситуации, не хватает», — рассказала Эльмира Абдуллаева.