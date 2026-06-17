Многодетные семьи из Псковской области смогут выбрать деньги вместо земельного участка

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Многодетным семьям в Псковской области, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, предлагают предоставлять 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Соответствующий законопроект единогласно поддержали члены комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания, передает пресс-служба регионального парламента.

Инициатива, разработанная правительством региона, позволит 179 семьям, стоящим на учете как нуждающиеся в жилье, самостоятельно распорядиться средствами для улучшения своих жилищных условий. Министр социальной защиты Ольга Евстигнеева уточнила, что выбор между получением земельного участка и денежной компенсацией будет предоставлен самим семьям.