Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 12:09

Многодетные семьи из Псковской области смогут выбрать деньги вместо земельного участка

Деньги вместо земельного участка смогут выбрать многодетные семьи в Псковской области
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Многодетным семьям в Псковской области, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, предлагают предоставлять 200 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Соответствующий законопроект единогласно поддержали члены комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания, передает пресс-служба регионального парламента.

Инициатива, разработанная правительством региона, позволит 179 семьям, стоящим на учете как нуждающиеся в жилье, самостоятельно распорядиться средствами для улучшения своих жилищных условий. Министр социальной защиты Ольга Евстигнеева уточнила, что выбор между получением земельного участка и денежной компенсацией будет предоставлен самим семьям.