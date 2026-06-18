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НовостиЗдоровье18 июня 2026 6:38

В Псковской области появится кадровый центр здравоохранения

Кадровый центр здравоохранения появится в Псковской области
Источник:kp.ru
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Новое подразделение создается на базе медицинского информационно-аналитического центра, сообщает ПАИ со ссылкой на министерство здравоохранения Псковской области.

Работа кадрового центра направлена на поиск врачей и среднего медицинского персонала, анализ кадровой потребности медицинских организаций и сопровождение специалистов при трудоустройстве. Центр будет осуществлять мониторинг рынка труда, оказывая содействие учреждениям здравоохранения в формировании эффективной кадровой политики.

Для врачей, студентов медицинских вузов и колледжей будет разработан специальный сайт и профили в социальных сетях. Там будет размещаться актуальная информация о вакансиях, мерах поддержки медицинских работников и возможностях трудоустройства на территории Псковской области.

Создание кадрового центра станет шагом к укреплению системы здравоохранения Псковской области.