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НовостиОбщество18 июня 2026 11:01

Учитель из Пскова стал лауреатом престижного творческого конкурса

Лауреатом престижного творческого конкурса стал учитель из Пскова
Источник:kp.ru
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Учитель русского языка и литературы гимназии № 29 города Пскова Вячеслав Новиков стал лауреатом первой степени VII Международного конкурса видеороликов «Читаем А. С. Пушкина». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

Конкурс проходил в рамках масштабной Международной просветительской акции «Пушкинский диктант-2026» и собрал участников из 54 регионов России, а также четырех зарубежных стран: Руанды, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В конкурсных работах стихи русского классика прозвучали на многих языках народов России и ряде иностранных языков.