Семье погибшего героя СВО Максима Егорова из Пскова передан орден Мужества

Фото: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя встретился с Ольгой и Владимиром Губернаторовыми, родителями погибшего Максима Егорова, и передал им высокую государственную награду. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Указом президента России гранатометчик 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа Максим Егоров посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

«Вы вырастили и воспитали защитника Отечества, настоящего героя, который встал на защиту нашей страны, нашего народа, будущего России», – обратился Игорь Руденя к матери бойца.

Ольга Губернаторова отметила, что гордится сыном и верит в победу.

В памятной церемонии приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В сложной боевой обстановке на территории Курской области Максим Егоров в составе подразделения столкнулся с внезапным нападением противника. В тот критический момент в неравном бою он не дрогнул и не отступил, а держал оборону, действовал четко, смело и решительно. Своим поступком пскович не просто выполнил боевую задачу – он показал пример истинного героизма, который будет служить для молодых бойцов и останется в летописи воинской славы России, говорится в сообщении.