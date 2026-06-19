В Великих Луках подвели итоги 30-й Международной встречи воздухоплавателей

Фото: Максим Барканов

В рамках встречи пилоты боролись за звания чемпиона России и лучшей команды страны, определялся чемпион Псковской области, а также разыгрывались кубок дружбы, кубок города Великие Луки и кубок княгини Ольги (среди пилотесс). Результаты соревнований опубликованы в группе «Воздухоплавание / Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам чемпионата России золото завоевал Дмитрий Жоров, серебро – Иван Меняйло, бронзу – Марк Стенин. В командном зачете чемпионата России первое место заняла команда Московской области (Иван Меняйло и Константин Козырев), второе – команда Псковской области (Максим Валуев и Евгений Кравченко), третье – команда Рязанской области (Марк Стенин и Александр Маврин). В чемпионате Псковской области победил Максим Валуев, второе место завоевал Евгений Кравченко, третье – Сергей Никитин (все призеры – великолучане).

В борьбе за кубок дружбы первое место занял Дмитрий Жохов, второе – Иван Меняйло, третье – Марк Стенин. Кубок княгини Ольги достался Елизавете Вертипраховой (первое место), на втором месте – Наталия Иванова, на третьем – Марина Маврина. По результатам розыгрыша кубка города Великие Луки лучшим стал Максим Валуев, второе место заняла Елизавета Вертипрахова, третье – Даниил Богданов.