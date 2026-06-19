В ДТП в Псковской области погибли два человека и собака

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Пустошкинском муниципальном округе. Об этом сообщает «Псковская сводка».

По предварительной информации, сегодня около 04:30 у деревни Гогузино Пустошкинского муниципального округа водитель автомобиля «Ауди-80», мужчина 2001 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погиб сам водитель и женщина-пассажир и их собака.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Кроме того, на месте трагедии находятся и сотрудники регионального Управления Госавтоинспекции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.