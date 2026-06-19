В Пскове заменили асфальт на нескольких улицах

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Работы по замене изношенных слоев асфальта продолжаются в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

«Подрядная организация выполнила работы на улице Герцена – на отрезке от улицы Первомайской до Ипподромной, на улице Народной – от улицы Розы Люксембург до Рижского проспекта, на Восточном проезде — пешеходный переход рядом с кругом, на улице Шестака – от круга до улицы Маргелова, на улице Советской Армии – в районе улицы Железнодорожной, а также на перекрестке улиц Железнодорожной и Декабристов», — пояснил глава Пскова.

Он добавил, что в данный момент также ведутся работы на улице Звездной от улицы Труда до улицы Юности.

Кроме того, ремонтом будут охвачены магистральные улицы, мост 50 летия Октября, Площадь Ленина, Рижский проспект (в районе Маяка) и улица Юбилейная (от Дома офицеров до улицы Народной).

«В воскресенье, 21 июня, с 21:00 до 06:00 на мосту 50-летия Октября планируется снятие старого асфальта, а укладка нового намечена на понедельник и вторник — работы будут идти в вечерние часы. В это время движение по мосту будет ограниченным», — добавил Борис Елкин.