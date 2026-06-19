В Псковском районе начались работы по благоустройству воинского мемориала «Жидилов Бор»

Фото: соцсети Натальи Федоровой

На данный момент ведутся подготовительные работы: подрядчик убрал старое покрытие дорожек в асфальте и плитке, рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в своих соцсетях.

Она обратила внимание, что проект благоустройства мемориала состоит из двух этапов. В этом году предстоит выполнить: земляные работы, благоустройство, реставрацию надгробных плит, установку звезды под Вечный огонь, установку памятного знака «Жертвам фашизма», устройство пешеходных дорожек.

«Концепция благоустройства разработана таким образом, чтобы не менять облик этого святого места кардинально, но обновить и придать территории надлежащий вид. Она учитывает все вышеперечисленные и ныне существующие доминанты. Благоустройство обеспечивается финансирование из федерального, регионального и местного бюджетов в размере около восьми миллионов рублей», — добавила глава муниципалитета.