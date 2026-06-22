Движение по мосту 50-летия Октября будет ограничено в Пскове

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С вечера понедельника, 22 июня, на вторник, 23 июня, с 21:00 до 06:00 в Пскове будет ограничено движение по мосту 50-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения вводятся в связи с укладкой верхнего слоя покрытия.

«Также будет ограничено движение на улице Генерала Маргелова – на участке от улицы Юбилейной до улицы Шестака. Там будут проходить работы по фрезерованию. Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут и выбирайте пути объезда. Приносим извинения за возможные неудобства!», — добавили в городской администрации.