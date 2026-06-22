В Псковской области свыше трех тысяч медработников получают социальные выплаты

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С начала года на эти цели Отделением СФР по Псковской области было направлено более 257 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории, должности медработника, вида медицинской организации, продолжительности отработанного времени, а также от населенного пункта, в котором трудится специалист.

«В населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч — для среднего медперсонала. В городах и селах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч — для среднего персонала, а в населенных пунктах с количеством проживающих свыше 100 тысяч человек — 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Для оформления выплаты медицинским работникам не нужно лично обращаться в региональное Отделение СФР. Работодатели самостоятельно формируют реестр работников, имеющих право на получение выплаты, и передают информацию в Соцфонд.