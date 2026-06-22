Из-за медведицы с медвежатами жительнице Псковской области пришлось «сдавать кросс»

Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Жители деревни Бойково Куньинского района в соцсети «ВКонтакте» вновь делятся фото следов медведя, сделанными совсем рядом с населенным пунктом.

«Медведица с медвежатами систематически гуляет по дороге сразу за деревней. Практически ежедневно наблюдаем новые следы. А вот фотоловушки они каким-то загадочным образом обходят. Наверное, чувствуют запах. Два дня назад наша соседка, собирая землянику, услышала "разговор" лесных хозяев, так до таблички "Бойково" "сдавала кросс"», — говорится в сообщении.

Сельчане отмечают, что соседство с медведями уже постепенно становится для них привычным, но от того – ничуть не менее тревожным.