В Пскове заработала система мониторинг незаконных свалок

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По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Пскове развивается система мониторинга незаконных свалок – проект «Стоп Свалка». Об этом глава региона рассказал в своем канале в МАХ.

Итоги пилотного этапа проекта и планы по его развитию были рассмотрены на рабочей встрече губернатора и главы Пскова Бориса Елкина.

«Комплекс в автоматическом режиме фиксирует нарушения на контейнерных площадках, помогает выявлять незаконный сброс отходов и контролировать работу обслуживающих организаций. За время работы зафиксированы признаки более 50 административных правонарушений. Система с помощью видеокамер считывает номера транспорта и координаты сброса – дальше штрафы назначает министерство природных ресурсов и экологии», — пояснил Михаил Ведерников.

Он добавил, что опыт пилотного проекта планируется тиражировать на другие муниципалитеты.

«Для этого поручил разработать четкий алгоритм взаимодействия профильных ведомств, чтобы оперативно оформлять правонарушения и привлекать виновных к ответственности», — подытожил губернатор.