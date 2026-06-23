В Псковской области увеличилось количество зараженных опасными инфекциями клещей

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С 15 по 21 июня в Псковской области исследовали 115 клещей на наличие инфекций. Специалисты Псковской областной инфекционной больницы выявили ряд заболеваний, переносимых этими паразитами, сообщает пресс-служба медучреждения.

В Пскове проверили 85 клещей. Среди них обнаружено 24 случая иксодового клещевого боррелиоза и четыре случая гранулоцитарного анаплазмоза человека. Случаев клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза не зафиксировано.

В Великих Луках исследовали 30 клещей. У 10 из них выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, другие инфекции отсутствовали.

Средний уровень зараженности клещей по итогам года достиг 32 %, что на 0,2 % выше предыдущего показателя. За отчетную неделю доля инфицированных паразитов составила 33 % – это на 3,2 % больше, чем неделей ранее. Таким образом, каждый третий исследованный клещ оказался переносчиком инфекции. При этом наибольшую долю (21,9 %) по прежнему занимает пораженность иксодовым клещевым боррелиозом, отметили специалисты.