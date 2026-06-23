День молодежи в Пскове будут праздновать с 26 по 28 июня

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Празднование Дня молодежи в Пскове продлится с 26 по 28 июня, сообщил министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев на брифинге в медиацентре ПАИ.

«В этом году, как и в прошлом, Росмолодежь предложила единую концепцию празднования Дня молодежи во всех регионах, и тема этого года – «Мечта. Гордость. Единство». Мы решили не концентрировать все события в одном дне, поэтому весь конец недели, с 26 по 28 июня, будет праздничным», — рассказал Дмитрий Яковлев.

«Да, в этом году мы решили, что нам мало нескольких локаций, — отметила руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева. — Поэтому и решено было продлить праздник на три дня, возможно, в следующем году это будет уже целая неделя».

Начало праздничной программы – 26 июня в 16:00 в Доме молодежи.

«Там будут и дебаты, и концерты, и мастер-классы, и встречи с участниками СВО, с молодежным кадровым центром. Мы постарались пригласить все молодежные организации, чтобы ребята узнали о своих возможностях. Акцент на пользу», — подчеркнула Елизавета Зайцева.