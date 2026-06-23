Призовые места на всероссийских соревнованиях завоевали курсанты Псковского филиала Центра «ВОИН»

Фото: пресс-служба Псковского филиала Центра «ВОИН»

Курсанты Псковского филиала Центра «ВОИН» представили регион на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди детских и подростковых команд. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Соревнования проходили в Москве на площадке парка «Патриот» в рамках Кубка заместителя Министра обороны Российской Федерации по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя Российской Федерации, разведчика-снайпера Виталия Шаповалова.

В соревнованиях приняли участие 60 курсантов из 12 регионов России. Участникам предстояло проявить себя сразу в нескольких дисциплинах: высокоточной стрельбе из пневматической винтовки, работе в составе снайперской пары, тактической медицине, управлении FPV-дронами и военно-спортивной игре «Орибол».

Курсанты Псковского филиала успешно выступили на соревнованиях. Иван Калиц занял первое место в дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном», Анастасия Алексеева и Виктория Мольгавко получили «серебро» в дисциплине «Боевая высокоточная стрельба» в классе пневматических винтовок среди снайперских пар. Третье место в дисциплине «Тактическая медицина» у Мирославы Вострокнутовой.

Организаторами соревнований выступили Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, Федерация боевого снайпинга России и Центр «ВОИН».