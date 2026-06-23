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НовостиЗвезды23 июня 2026 12:43

Более 100 фильмов будет представлено на кинофестивале «Западные ворота» в Псковской области

На фестивале «Западные ворота» в Псковской области будет показано свыше 100 фильмов
Источник:kp.ru
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С 23 по 26 июля Псков в очередной раз примет у себя VII Международный кинофестиваль «Западные ворота», напомнили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в фестивале примут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Зрителей ждет более 100 фильмов: от полнометражных лент до короткого метра, премьеры и ретроспективы.

Визитной карточкой фестиваля станет программа документальных фильмов «Хранители памяти». Здесь будут представлены документальные фильмы о малоизвестных страницах истории нашей Родины. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру.

В программу также вошли: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, программа детского кино «До 16 и старше», специальные показы и ретроспективы.

Показы кинофестиваля «Западные ворота» пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно.