Более 100 фильмов будет представлено на кинофестивале «Западные ворота» в Псковской области

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С 23 по 26 июля Псков в очередной раз примет у себя VII Международный кинофестиваль «Западные ворота», напомнили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в фестивале примут кинематографисты из России, Индии, Казахстана, Бельгии, Китая, Таджикистана и Венгрии. Зрителей ждет более 100 фильмов: от полнометражных лент до короткого метра, премьеры и ретроспективы.

Визитной карточкой фестиваля станет программа документальных фильмов «Хранители памяти». Здесь будут представлены документальные фильмы о малоизвестных страницах истории нашей Родины. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру.

В программу также вошли: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, программа детского кино «До 16 и старше», специальные показы и ретроспективы.

Показы кинофестиваля «Западные ворота» пройдут не только в Пскове, но и в других городах Псковской области. Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно.