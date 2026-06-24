30 территорий благоустроят в Псковской области по нацпроекту в следующем году

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области будут благоустроены 30 территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Объекты были выбраны в рамках Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства при участии 88,5 тысяч жителей региона.

«Например, в Пскове работы проведут в сквере между улицами Чудской, Технической и Прибрежным проездом, на общественных территориях между домами на улице Яна Фабрициуса, между домами в микрорайоне «Запсковье» около детского сада № 40 «Ручеек», а также отремонтируют пространство между торговым центром «Гулливер» и корпусом № 1 Псковского педагогического комплекса», — рассказали в региональном правительстве.

В Великих Луках благоустроят территорию у дома № 56 на улице Ставского – здесь установят игровые элементы и обустроят пешеходные дорожки.