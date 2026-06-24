В честь Дня города в Пскове вновь пройдет «Псков САП Фест»

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Ко Дню города Пскова, 26 июля, на реках Великая и Пскова пройдет фестиваль сап-серфинга. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Маршрут колонны будет следующим: старт у дома № 4 по улице Георгиевской, акватория реки Великой, устье и русло реки Псковы, пешеходный мост в Парке Строителей, финиш у дома № 4 по улице Георгиевской. Общая продолжительность заплыва – около полутора часов.

В рамках фестиваля пройдет конкурс костюмов и фотоконкурс. Победители получат новые сап-борды.

«Фестиваль не является соревнованием. Главные требования к участникам – наличие спасательного жилета и страховочного троса (лиша), который крепится к ноге. Возраст участников – от 18 лет», — добавил Борис Елкин, напомнив, что для участия в фестивале, необходимо зарегистрироваться.