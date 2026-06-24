Три проекта из Псковской области стали победителями грантового конкурса Росмолодежи

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На реализацию проекты-победители получат в сумме 1 340 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Проект «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений «Зажигая звезды» Екатерины Зологиной получил грант в 746 000 рублей. Фестиваль поможет раскрыть таланты детей и социализировать их через искусство.

Проект «Акселератор молодежного актива «Самоуправление 60» Анастасии Николаевой выиграл 550 000 рублей. Акселератор поможет развить компетенции молодежного актива и студенческого самоуправления в регионе.

Проект «Сантини» Анастасии Кадыровой выиграл 48 000 рублей. Проект направлен на поддержку людей в трудной жизненной ситуации.

Отметим, что конкурс Росмолодежь.Гранты реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».